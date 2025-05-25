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وزير خارجية إسبانيا: ندرس فرض عقوبات على إسرائيل

04:01 م الأحد 25 مايو 2025

خوسيه مانويل ألباريس

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وكالات

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد خلال لقائه نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي: "سنرفع صوتنا لوقف الحرب بغزة دفاعًا عن العدالة وكرامة الفلسطينيين".

وأضاف ألباريس، "لدينا مسؤولية للدفاع عن العدالة والسلام وكرامة أوروبا على المحك"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.

وتابع وزير الخارجية الإسباني: "لا نعطي دروسا لأحد لكن الاعتراف بفلسطين هو السبيل لحماية السلام"، داعيًا إلى إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عوائق.

وتتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء حرب غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر منذ مطلع مارس الماضي.

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خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا إسبانيا إسرائيل
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