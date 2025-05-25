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"عليها كبح جماح متطرفيها".. روسيا تحتج على استهداف سفارتها في السويد

03:14 م الأحد 25 مايو 2025

طائرة مسيرة

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وكالات

احتجت وزارة الخارجية الروسية على حادث هجوم مسيرة على السفارة الروسية في السويد، قائلة إنه "على ستوكهولم أن تكبح جماح متطرفيها وأن تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستقدم لستوكهولم مذكرة احتجاج غدًا الاثنين، وذلك بعد إلقاء حاوية طلاء باستخدام طائرة بدون طيار على السفارة الروسية في السويد، بحسب صحيفة "إزفستيا" المحلية.

وأفادت السفارة الروسية، اليوم الأحد، بأن طائرة بدون طيار حلقت فوق أراضي البعثة الدبلوماسية، وأسقطت حاوية طلاء على الموقع أمام المدخل الرئيسي.

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