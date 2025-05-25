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الأونروا: أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

02:57 م الأحد 25 مايو 2025

أطفال غزة

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وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

وشددت الأونروا على ضرورة وقف التجويع والتشريد والهجمات العشوائية بحق أطفال قطاع غزة فورًا.

وأفادت الوكالة الأممية، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الأحد، بأن قطاع غزة يحتاج 500 إلى 600 شاحنة مساعدات كل يوم تُدار من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا.

وقالت إن "تدفق المساعدات بشكل هادف وغير منقطع إلى غزة هو السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية من التصاعد أكثر"، مؤكدة أن "الشعب في غزة لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك".

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