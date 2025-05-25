كتبت- سلمى سمير:

ضربت عاصفة جوية شديدة مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مخلفة وراءها سلسلة من الأضرار الواسعة التي طالت البنية التحتية والممتلكات، إلى جانب سقوط ضحايا بشرية واشتعال النيران في مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وتمثلت أبرز الأضرار في انهيار جزء من كنيسة "مار يوسف" التاريخية في منطقة عنكاوا، وهي من أبرز المعالم الدينية للمكون المسيحي في أربيل. كما تسببت الرياح العاتية بسقوط عدد كبير من الأشجار فوق سيارات مدنية في شوارع المدينة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالمركبات وعطل حركة المرور.

عاصفة تضرب أربيل وتخلّف أضراراً كبيرة: انهيار جزء من كنيسة مار يوسف، سقوط أشجار وتضرر سيارات، إصابات بين أطفال، واندلاع حريق أتى على 700 دونم.





الحرارة تلامس 50° في الجنوب وسط تحذيرات من تفاقم التغير المناخي. #العراق #أربيل #الطقس pic.twitter.com/2xXjOwlLYN

— North Africa News (@northafrikanews) May 24, 2025

وفي أحد أحياء المدينة، سُجلت إصابات عدة بين الأطفال نتيجة سقوط مرجوحة بفعل الرياح الشديدة. وبينما لم تُحدد طبيعة الإصابات بدقة، أفادت صحيفة "شفق نيوز" بأن الإصابات استدعت التدخل الطبي، وسط تحذيرات من تكرار مثل هذه الحوادث في ظل سوء الأحوال الجوية.

ومن أخطر ما خلفته العاصفة اندلاع حرائق ضخمة اجتاحت نحو 700 دونم من الأراضي الزراعية، خاصة في قرية "ماستاوا" ضمن حدود محافظة أربيل. كما ساهمت الرياح القوية في انتشار النيران بسرعة مذهلة، حيث التهمت النيران ما بين 70 إلى 80 دونما خلال أقل من ربع ساعة.

وبينما اندلعت بعض الحرائق بسبب التماس الكهربائي بعد سقوط خطوط الضغط العالي، إلا أن الرياح ساعدت في سرعة انتشار تلك الحرائق.

وفي اليوم التالي اندلع حريق آخر، تسبب بخسارة جديدة تُقدّر بنحو 8 دونمات، وفقًا لما أفاد به فرق الدفاع المدني، مشيرين إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحرائق بسرعة.

قلعت الاشجار.. عاصفة شديدة تضرب أربيل pic.twitter.com/oxH4TxUFJJ — قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) May 23, 2025

ولم يقتصر الدمار على الأضرار المادية فقط، حيث فقد لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران جراء حريق اندلع في قرية "سوربش" التابعة لمنطقة شامامك، في ضواحي أربيل. وذكرت "السومرية نيوز" أن الحريق اندلع عقب سقوط محولات كهرباء بسبب العاصفة، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المواقع.

من جهتها أعلنت، وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، أن العاصفة تسببت في سقوط عدد من خطوط الضغط العالي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء واسعة من محافظتي أربيل ودهوك، وخرج أكثر من 1000 ميجاواط من الطاقة عن الخدمة.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن فرق الطوارئ والدوائر الفنية تمكنت من إعادة التيار تدريجيًا، وإعادة الاستقرار إلى الشبكة خلال فترة وجيزة.

عاصفة شديدة تضرب #أربيل تتسبب بانقطاع تام للكهرباء وامتداد الحرائق من ناحية شمامك إلى منطقة قوشتبة شمالي #العراق.#بغداد pic.twitter.com/zeU3azXD02 — يوسف سيرجو - Youssef Sergo (@Y78_37) May 23, 2025

يأتي هذا الحدث في وقتٍ تسجل فيه مناطق الجنوب العراقي درجات حرارة قياسية، إذ بلغت 49 درجة مئوية في محافظتي البصرة وميسان، مقابل 48 درجة في محافظة ذي قار، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية العراقية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، عامر الجابري، إن هذه الأرقام تمثل أعلى درجات حرارة مسجلة هذا العام حتى الآن، مضيفًا أن شهر مايو عادةً ما يشهد حالات من عدم الاستقرار المناخي، من ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة إلى عواصف ترابية وأمطار متفرقة.

يُذكر أن العراق يُعد من أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي، بحسب تقارير الأمم المتحدة، إذ يتعرض باستمرار لموجات حر شديدة، وعواصف ترابية متكررة، وشح في الأمطار. وتشير التقديرات إلى أن تغير المناخ يهدد الأمن الغذائي والمائي والبيئي في البلاد بشكل متزايد.