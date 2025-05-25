إعلان

اقتلعت الأشجار.. عاصفة عنيفة تضرب أربيل وحرائق تلتهم الأراضي الزراعية (فيديو)

02:36 م الأحد 25 مايو 2025

عاصفة عنيفة تضرب أربيل العراق - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سلمى سمير:

ضربت عاصفة جوية شديدة مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مخلفة وراءها سلسلة من الأضرار الواسعة التي طالت البنية التحتية والممتلكات، إلى جانب سقوط ضحايا بشرية واشتعال النيران في مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

دمار في الكنائس وسقوط الأشجار

وتمثلت أبرز الأضرار في انهيار جزء من كنيسة "مار يوسف" التاريخية في منطقة عنكاوا، وهي من أبرز المعالم الدينية للمكون المسيحي في أربيل. كما تسببت الرياح العاتية بسقوط عدد كبير من الأشجار فوق سيارات مدنية في شوارع المدينة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالمركبات وعطل حركة المرور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاصفة عنيفة حرائق أربيل العراق أربيل العراق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر
"حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي
مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك