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الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل

02:18 م الأحد 25 مايو 2025

مطار بن جوريون

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وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، يحيى سريع، استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي.

وقال سريع، في بيان اليوم الأحد، "قوتنا الصاروخية نفذت عملية استهدفت مطار اللد (بن جوريون) بمنطقة يافا المحتلة"، مشيرًا إلى أن العملية تسببت في عرقلة عدد من العمليات في المطار الذي تم استهدفته.

وأكد المسؤول الحوثي، أن المجازر اليومية المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة تدفع اليمن إلى مزيد من الجهد والعمل، لافتًا إلى أن استجابة معظم الشركات لقرار الحظر أثرت على حركة الملاحة في مطار اللد.

وتعطلت حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون الإسرائيلي، اليوم الأحد، على إثر صاروخ أُطلق من اليمن والذي تسبب في تعطيل حركة الطيران ووقف عمليات الهبوط لفترة مؤقتة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة، إن عددًا من الرحلات الجوية واجهت صعوبات في الهبوط، واضطرت إلى البقاء في الأجواء أو تغيير مسارها، نتيجة إطلاق الحوثيين صاروخ تجاه إسرائيل.

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مطار بن جوريون جماعة أنصار الله إسرائيل يحيى سريع
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