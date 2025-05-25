إعلان

قوات الأمن السوري تضبط مستودع أسلحة وذخائر في شرقي البلاد

02:17 م الأحد 25 مايو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

دمشق - (د ب أ)

ضبطت قوى الأمن الداخلي السورية مستودعا يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، يعود لفلول النظام السابق، وذلك في مدينة موحسن بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور شرقي سوريا .

وقالت محافظة دير الزور، في منشور أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "قوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنت من ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من الذخائر والأسلحة في أحد المنازل المهجورة بمدينة موحسن".

وأشارت إلى أن "ذلك يأتي ضمن الحملة الأمنية التي أطلقتها قيادة الأمن الداخلي لملاحقة فلول النظام والمليشيات الإيرانية في المحافظة".

وكانت قوى الأمن الداخلي أطلقت عملية أمنية واسعة ضد مروجي المخدرات والسلاح على الحدود السورية العراقية.

وأسفرت العملية عن اعتقال عدد من عناصر فلول النظام المخلوع المتورطين في أنشطة التهريب، إضافة إلى ضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة، من بينها عشرات الصواريخ المضادة للدروع كانت معدة للتهريب إلى الأراضي العراقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دمشق قوات الأمن السوري أسلحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل

إعلان

إعلان

درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر
"حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي
مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك