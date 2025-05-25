جولان: نتنياهو ينهب أموال الجنود الذين يقاتلون بغزة



وكالات

اتهم زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير جولان، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنهب أموال الضرائب.

وقال جولان، إن "نتنياهو ينهب أموال ضرائب الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة لرشوة الحريديم (اليهود المتشددين) الهاربين من الخدمة".

وذكر أن نتنياهو رئيس حكومة غير مسؤول وفاسد وفاشل يضحي بالجنود والعمال فقط ليحافظ على كرسيه، مضيفًا "سنقوم باستبدال نتنياهو وسنعمل على تجنيد الجميع وبناء دولة تحترم من يحملونها على ظهورهم".