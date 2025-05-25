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صحيفة عبرية: أمريكا طلبت من إسرائيل تأجيل عملياتها بغزة لاستنفاد المحادثات

02:02 م الأحد 25 مايو 2025

أمريكا

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وكالات

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين قولهم، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت خلال الأيام الأخيرة من إسرائيل تأجيل عمليتها بقطاع غزة لاستنفاد المحادثات.

وقررت إسرائيل إعادة وفدها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأربعاء الماضي، لإجراء مشاورات داخلية.

وفي وقتٍ سابق من مايو الجاري، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منخرط بنفسه في محادثات مع طرفي الصراع في غزة؛ (إسرائيل وحركة حماس).

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تكثيف عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ 18 مارس الجاري، بهدف القضاء على حركة حماس وإخراجها من القطاع فضلًا عن استعادة الأسرى الإسرائيليين.

وأسفر الصراع الدائر في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، عن استشهاد أكثر من 53,900 فلسطينيًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض ولا تستطيع أطقم الإغاثة الوصول إليهم.

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أمريكا إسرائيل غزة
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