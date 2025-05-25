الحكم على ضابط إسرائيلي بالسجن لرفضه أداء مزيد من الخدمة الاحتياطية

وكالات

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه ضابطًا من لواء ناحل حُكم عليه بالسجن 20 يومًا لرفضه أداء مزيد من الخدمة الاحتياطية.

ونقلت القناة عن الضابط المعاقب قوله بإن عدم انتهاء الحرب في غزة والتخلي عن الأسرى والموت المتواصل للأبرياء أمور صادمة.

وفي السياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضية، أنه نفذ المزيد من الغارات في غزة خلال الليل، وأصاب 75 هدفا بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ.

وأسفر الصراع الدائر في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، عن استشهاد أكثر من 53,900 فلسطينيًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض ولا تستطيع أطقم الإغاثة الوصول إليهم.