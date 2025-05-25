زيلينسكي يعلن استعادة 303 من الأسرى ضمن صفقة تبادل مع روسيا

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، استعادة 303 من الأسرى الأوكرانيين بعد إتمام المرحلة الثالثة من تبادل 1000 أسير مع روسيا والتي تم الاتفاق عليها في تركيا.

وتمت، أمس السبت، الدفعة الثانية من عملية التبادل والتي تضمنت إطلاق سراح 307 من الأسرى العسكريين الأوكرانيين والروس وفقًا لاتفاق تركيا.

وقال زيلينسكي، السبت: "استعدنا 697 أسير من روسيا حتى الآن ونتوقع استمرار عملية تبادل الأسرى غدًا".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، استعادة 307 من الأسرى العسكريين الروس مقابل العدد نفسه من الأسرى الأوكرانيين، مشيرة إلى أن عملية تبادل الأسرى واسعة النطاق مع الجانب الأوكراني ستتواصل خلال الأيام القادمة.

وسلّمت كل من روسيا وأوكرانيا، أول أمس الجمعة، 270 جنديًا و120 مدنيًا من الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا، في إطار الاتفاق الوحيد الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات مباشرة في مدينة إسطنبول التركية قبل أسبوع.

واتفقت موسكو وكييف على تبادل 1000 سجين، وأكدا إجراء المزيد من عمليات التبادل في الأيام المقبلة.