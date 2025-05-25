إتمام أكبر عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن موسكو وكييف أنهتا عملية تبادل أسرى استمرت على مدار ثلاثة أيام، وأسفرت عن استعادة كل طرف لـ303 من أسراه.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في 16 مايو بمدينة إسطنبول، ضمن صفقة تبادل شاملة بصيغة "1000 مقابل 1000"، نُفذت خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو.

وأضاف البيان أن الجنود الروس الذين تم تحريرهم نُقلوا إلى أراضي بيلاروس، حيث يتلقون الدعم الطبي والنفسي، تمهيدًا لإعادتهم إلى روسيا لاستكمال علاجهم داخل منشآت وزارة الدفاع.

في المقابل، أكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن بلاده استعادت 303 من أسراها في المرحلة الثالثة من أكبر عملية تبادل أسرى جرت منذ بدء الحرب.