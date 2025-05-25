صاروخ من اليمن يعطل حركة الطيران في مطار بن جوريون الإسرائيلي

(وكالات)

شهد مطار "بن جوريون" الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعطل لحركة الملاحة الجوية، بعدما تسبب صاروخ أُطلق من اليمن في تعطيل حركة الطيران ووقف عمليات الهبوط لفترة مؤقتة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة العبرية، إن عددا من الرحلات الجوية واجهت صعوبات في الهبوط، واضطرت إلى البقاء في الأجواء أو تغيير مسارها، نتيجة إطلاق الحوثيين صاروخ تجاه إسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى بقاء نحو أربع طائرات على الأقل تحلق فوق السواحل، في انتظار إِشارة من السلطات الجوية بعد رفع حالة التأهب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد صاروخاً تم إطلاقه من الأراضي اليمنية، موضحاً أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع التهديد، واعترضت المقذوف قبل أن يصل إلى هدفه المحتمل.