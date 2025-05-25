إعلان

صاروخ من اليمن يعطل حركة الطيران في مطار بن جوريون الإسرائيلي

12:32 م الأحد 25 مايو 2025

مطار بن جوريون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

شهد مطار "بن جوريون" الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعطل لحركة الملاحة الجوية، بعدما تسبب صاروخ أُطلق من اليمن في تعطيل حركة الطيران ووقف عمليات الهبوط لفترة مؤقتة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة العبرية، إن عددا من الرحلات الجوية واجهت صعوبات في الهبوط، واضطرت إلى البقاء في الأجواء أو تغيير مسارها، نتيجة إطلاق الحوثيين صاروخ تجاه إسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى بقاء نحو أربع طائرات على الأقل تحلق فوق السواحل، في انتظار إِشارة من السلطات الجوية بعد رفع حالة التأهب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد صاروخاً تم إطلاقه من الأراضي اليمنية، موضحاً أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع التهديد، واعترضت المقذوف قبل أن يصل إلى هدفه المحتمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار بن جوريون صاروخ من اليمن تعطيل حركة الطيران الرحلات الجوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر
"حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي
مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك