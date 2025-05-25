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ممثل "الشعب الجمهوري" يشيد بتعديلات قوانين الانتخابات

12:27 م الأحد 25 مايو 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد أبو هميلة، رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري، إن المادتَين 102 و251 من الدستور فرضتا علينا كل فترة ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات؛ لمراعاة التمثيل العادل مع الزيادة السكانية وضمان استمرار العدالة الانتخابية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروعات تعديل قوانين مجلسَي النواب والشيوخ.

واستكمل أبو هميلة بأن التعديلات جاءت بناء على ضوابط وأُسس موضوعية تم إعدادها وفقًا لهذه الأسس، كما أن التعديلات السابقة أثبتت فاعليتها في انتخابات 2020؛ لكن استمرارها الآن سيدخلنا في عدم استقرار، وبالتالي المشروعان الجديدان يجسدان توجهًا تشريعيًّا يحرص على إحكام البناء القانوني للعملية الانتخابية ومراعاة التوزيع السكاني والالتزام بمعايير الانحراف المقبول.

واختتم رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري: تعديلات القوانين خطوة مهمة؛ بما يعزز مناخ التعددية السياسية ويضمن عدالة تمثيل كل المحافظات.

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مجلس النواب قوانين الانتخابات النائب محمد أبو هميلة
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