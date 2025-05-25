إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن

(وكالات)

شهدت إسرائيل، اليوم الأحد، حالة استنفار أمني بعدما انطلقت صافرات الإنذار في مدينة القدس والمناطق المحيطة بها، على خلفية رصد صاروخ قادم من الأراضي اليمنية، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت صاروخًا تم إطلاقه من اليمن، مشيرًا إلى أنه جرى التعامل معه واعتراضه بنجاح قبل أن يشكل تهديدًا مباشرًا. وجاء في البيان: "تمكنت قواتنا من اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن عقب تفعيل الإنذارات في عدد من المناطق داخل البلاد"، بحسب صحيفة "يدعيوت أحرونوت".

وقال الحوثيون، إن الهجمات الموجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي، تشمل استخدام صواريخ باليستية فرط صوتية.

وتسبب الصاروخ، في توقف حركة الملاحة في مطار "بن جوريون" الإسرائيلي.