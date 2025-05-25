مصر تبحث في مجموعة مدريد سبل إنهاء الحرب على غزة

(وكالات)

توجه وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والوضع الإنساني الكارثي في القطاع وسبل نفاذ المساعدات الإنسانية، وحشد التأييد الدولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.