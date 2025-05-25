وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب، وعلى إثرها دوت صفارات الإنذار في القدس بعد إعلان الجيش.

ومن جانبه قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له عبر حسابه الرسمي على "تلغرام": "متابعة لتفعيل الإنذارات قبل قليل في عدد من المناطق داخل البلاد، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بعد الإبلاغ عن الصاروخ اليمني، وذلك قبل أن يعود المطار للعمل بعد تأخر هبوط طائرات إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، حسبما أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت