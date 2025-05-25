وكالات

في خطاب ناري داخل البرلمان الأوروبي، أعربت النائبة الأيرلندية لين بويلان عن أسفها العميق لتقاعس قادة الاتحاد الأوروبي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وخصوصًا في قطاع غزة، مؤكدة أنها تقف اليوم لتفعل ما لم يفعله زعماء الاتحاد وهو الاعتذار للشعب الفلسطيني.

وقالت بويلان في كلمتها "أعتذر لعشرات الآلاف من الأطفال والضحايا الفلسطينيين، أعتذر لأن الأمر تطلب سقوط هذا الكم الهائل من القتلى والموت الوشيك لـ14 ألف طفل جائع، حتى تتحرك المفوضية الأوروبية وتوافق على مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي كان ينبغي تعليقها منذ سنوات."

وأضافت: "أشعر بالخزي لأن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال ترسل الأسلحة والقنابل التي تمزق أجساد أطفالكم إلى أشلاء، دون أي مساءلة عن تواطؤهم في جرائم القتل الجماعي."

وأشارت بويلان إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل في فرض أي عقوبة على إسرائيل رغم مرور أكثر من عام على قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد وجود "خطر حقيقي للإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.

وتابعت بقولها: "أنا آسفة لأن قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة من الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ردًا على الجرائم المرتكبة بحقكم."

برلمانية أوروبية لأطفال #غزة: أنا آسفة لأن تواطؤ الاتحاد الأوروبي والجبن الأخلاقي لقادتنا أدى إلى سرقة طفولتكم #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/mufnbd8u62 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2025

وفي رسالة مؤثرة، توجهت للأطفال في غزة قائلة: "أنا آسفة لأن تواطؤ الاتحاد الأوروبي وجبن قادتنا الأخلاقي سرق طفولتكم، وجوعكم، وقتلكم بوحشية، نحن في أيرلندا، وفي دول عدة، لم ولن نتخلى عنكم. نحن نقف معكم ضد هذا التواطؤ، نحن لا نقبل بتطبيع الإبادة الجماعية أو انتهاك القانون الدولي."

واختتمت حديثها بقول: اعلموا أن أصواتًا داخل أوروبا لا تزال تقف إلى جانبكم، وستواصل الضغط من أجل العدالة ووقف الجرائم ضدكم.