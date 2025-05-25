وكالات

قال زعيم الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير جولان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجاهل توصية المستشارة القضائية وينفذ انقلابا حكوميا شاملا.

وقال جولان في تصريحات للصحيفة أن دايفيد زيني غير مؤهل لرئاسة الشاباك، مشيرًا إلى أنه كان تحت إمرته وهو ضابط مرموق لكنه غير مؤهل للمنصب.

وأكد زعيم الحزب الديمقراطي الإسرائيلي في تصريحات للصحيفة أنه لا يمكن لرئيس الوزراء والتحقيق جار معه تعيين زيني رئيسا لجهاز الشاباك، مؤكدًا أنه إذا أصر نتنياهو على معارضة النائب العام والمحكمة العليا فيجب إغلاق البلاد.

وكان نتنياهو قد أعلن الخميس الماضي تعيين دايفيد زيني رئيسًا للشاباك خلفًا لرونين بار، وذلك بعد خلافات شديدة بين الأخير ونتنياهو بسبب صور لنجل نتنياهو وفق ما أعلنت صحيفة هآرتس العبرية.