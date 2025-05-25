تل أبيب - (د ب أ)

أجرى يائير جولان، رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، أول مقابلة له مع القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، بعد موجة الانتقادات لتصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.

وأفادت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن جولان سعى في المقابلة إلى "توضيح قصده" من التصريحات، حيث قال: "بالطبع، إسرائيل لا تقتل الأطفال كهواية. إسرائيل لم ترتكب جرائم حرب في غزة. لقد كانت تصريحاتي موجهة للقيادة السياسية".

وأضاف أن "هدف الحرب سياسي. لقد هُزمت حماس عسكريا – علينا أن ننهي الحرب وأن نضمن إطلاق سراح جميع الرهائن بخطوة حاسمة واحدة".

وأكد السياسي المعارض اليساري في حديثه لبرنامج "لقاء الصحافة" المذاع على القناة الـ12 الإسرائيلية، على التفاوت في المساءلة العامة، حيث قال: "لا أذكر أنه قد طُلب من (بتسلئيل) سموتريتش أو إيتمار بن جفير، الاعتذار عن كلماتهما".