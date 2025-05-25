انقسام داخل إسرائيل بعد تعيين رئيس الشاباك الجديد

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، إن تعيين ديفيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك في وقت الحرب في غزة تحول إلى مهزلة، داعيًا زيني إلى التحلي بالمسؤولية ورفض منصب رئيس الشاباك لأن تعيينه يجري انطلاقا من اعتبارات مشوهة.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، في تصريحات له، أن نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر فشلا في تحقيق أهداف الحرب وإعادة كل المختطفين بعد 600 يوم من اندلاعها.

ومن جانبه علق بتسائيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي أن زيني مناسب لرئاسة الشاباك وهذا هو المطلوب لإعادة تأهيل المنظمة خلال هذه الفترة الحرجة من الحرب.

وفي سياق مختلف نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي أن زيني غير مناسب لرئاسة الشاباك وبعضهم طلب منه الاستقالة.

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن الخميس الماضي تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفًا لرونين بار.