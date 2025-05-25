كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 980 ألفا و850 فردا، من بينهم 1020 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10854 دبابة، منها دبابتان أمس السبت، و22633 مركبة قتالية مدرعة، و28269 نظام مدفعية، و1396 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1169 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 372 طائرة حربية، و336 مروحية، و37367 طائرة مسيرة، و3203 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و49751 من المركبات وخزانات الوقود، و3902 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.