قناة عبرية: رونين بار أبلغ مساعديه أنه سيبقى في منصبه إذا لم يوجد مرشح

وكالات

نقلت القناة 13 العبرية عن ضباط بالجيش الإسرائيلي قولهم بإن رونين بار أبلغ مساعديه أنه سيبقى بمنصبه إذا لم يوجد مرشح بسبب أمور قانونية.

وفي السياق ذاته علق رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، على تعيين ديفيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك إن تعيينه في وقت الحرب تحول إلى مهزلة، مطالبًا إياه بالتحلي بالمسؤولية ورفض المنصب الجديد لأنه كُلف به انطلاقا من اعتبارات مشوهة.

فيما أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن زيني مناسب لرئاسة الشاباك وهو المطلوب لإعادة تأهيل المنظمة خلال هذه الفترة الحرجة من الحرب في غزة.

وأعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي عن تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفًا لرونين بار.