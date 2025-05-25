حاول الهروب من الدائن.. مصرع ميكانيكي قفز من الطابق الخامس بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي ميكانيكي مصرعه، متأثرًا بإصاباته البالغة، بعد سقوطه من الطابق الخامس من عقار سكني بمدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن سبب السقوط يعود إلى محاولة المتوفى الهروب من شخص كان يطالبه بسداد دين.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بسقوط شخص من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة جرجا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وكشفت التحريات أن المتوفى هو حمادة ع ع، 37 عامًا، ميكانيكي ومقيم بنفس الناحية، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

وباستجواب خال المتوفى، محمود ع ع (66 عامًا، عامل)، ونجله حسين (21 عامًا، عامل)، وصاحب مقهى يدعى عارف ا ع (50 عامًا)، تبين أن المتوفى كان متواجدًا على سطح العقار المكون من خمسة طوابق، وعندما حضر صاحب المقهى لمطالبته برد مبلغ مالي كان اقترضه منه خلال عمله بالمقهى، حاول المتوفى القفز إلى سطح عقار مجاور لتجنب المواجهة، مما أدى إلى سقوطه ووفاته على الفور.

أكد خال المتوفى ونجله أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في وفاة حمادة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاستكمال الإجراءات.