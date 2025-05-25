مقتل 7 وإصابة العشرات في هجوم روسي جديد على أوكرانيا

كييف - (أ ب)

شنت روسيا هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا لليلة الثانية على التوالي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، بحسب ما أعلنه مسؤولون صباح اليوم الأحد.

ووقع الهجوم في اليوم الثالث من عملية تبادل الأسرى المخطط لها بين روسيا وأوكرانيا، وهي النتيجة الملموسة الوحيدة حتى الآن لمحادثات السلام التي جرت في إسطنبول في وقت سابق من مايو الجاري، والتي فشلت حتى الآن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.