تحقيق: نتنياهو تجاهل الجيش في ملف مساعدات غزة



وكالات



كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اختار بنفسه الشركة الأمريكية التي تتولى توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، دون الرجوع إلى الجيش الإسرائيلي أو فتح أي مناقصة رسمية.

ووفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أفاد التحقيق بأن اختيار نتنياهو تم بشكل سري، متجاوزًا الإجراءات الرسمية المتبعة، ومثيرًا شكوكًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية في تل أبيب.

وأوضح التقرير أن رجال أعمال إسرائيليين يمتلكون حصصًا في الشركة التي أسندت إليها المهمة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن تضارب المصالح وشبهات الفساد، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية والحصار المشدد على غزة.

يأتي ذلك في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لتسهيل وصول المساعدات إلى الفلسطينيين، بينما تواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات داخلية بسبب إدارة الملف الإنساني في القطاع.