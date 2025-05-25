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مقتل 3 في كييف جراء ضربات جوية روسية جديدة

08:22 ص الأحد 25 مايو 2025

ضربات جوية روسية

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وكالات
قُتل 3 أشخاص في منطقة كييف، اليوم الأحد، جراء ضربات جوية شنتها القوات الروسية ضمن تصعيد جديد في الحرب المستمرة بين موسكو وكييف منذ أكثر من عامين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، نقلًا عن مصادر أوكرانية، أن القصف الروسي استهدف منشآت في محيط العاصمة الأوكرانية، وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين، دون تحديد العدد النهائي للجرحى.

وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد تزامن القصف مع تفعيل الدفاعات الجوية الأوكرانية في أجواء كييف، فيما سُمع دوي انفجارات متتالية وتحليق لمقاتلات عسكرية في سماء العاصمة.

ويأتي الهجوم ضمن سلسلة من الضربات الروسية المتكررة التي تستهدف البنية التحتية ومراكز تمركز القوات الأوكرانية، بينما تواصل كييف جهودها في التصدي للهجمات وتعزيز دفاعاتها الجوية.

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