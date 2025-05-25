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مسيرات تحلّق قرب القصر الرئاسي في أوكرانيا

01:42 ص الأحد 25 مايو 2025

الجيش الأوكراني

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وكالات

رصدت وسائل إعلام أوكرانية تحليق طائرات مسيّرة قرب المبنى الرئاسي في العاصمة كييف، تزامنًا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأثارت الطائرات المسيّرة حالة من التوتر الأمني في محيط المنطقة، وسط استنفار للقوات الأوكرانية تحسبًا لأي هجوم محتمل، في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات من دون طيار خلال الفترة الأخيرة.

ويُشار إلى أن المسيّرات باتت أحد أبرز أدوات الاستهداف والتجسس في الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، بين روسيا وأوكرانيا.

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