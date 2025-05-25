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شهيدان في غارة جديدة للاحتلال على خان يونس

01:14 ص الأحد 25 مايو 2025

غارة إسرائيلية

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وكالات


أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في المنطقة الغربية من خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت المصادر أن القصف أحدث دمارًا واسعًا في محيط المنزل المستهدف، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تصعيد عملياتها الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، مخلفةً مزيدًا من الشهداء والدمار.

ويشهد قطاع غزة عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا منذ أشهر، خلّف آلاف الشهداء والجرحى، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية تعصف بالمدنيين.

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غارة إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا شهيدان في غارة جديدة
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