"إكس" تعود للعمل بعد انقطاعات في الخدمة امتدت لساعات

برلين - (د ب أ)

شهدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" انقطاعا في الخدمة على المستوى الدولي يوم السبت.

وأفاد آلاف المستخدمين الألمان عن مشاكل على منصات مثل "ألشتورونجن.دي"، حيث تم تسجيل أكثر من 2500 حالة انقطاع على الشبكة بحلول حوالي الساعة الثالثة عصرا 1300 بتوقيت جرينتش).

وانخفض عدد البلاغات مجددا خلال فترة بعد الظهر، مع عودة منصة "إكس" إلى العمل بشكل طبيعي.

وأبلغت شركة التحليل "نت بلوكس" عن انقطاعات لبعض مستخدمي "إكس" للمرة الثانية خلال أسبوع.

ولم تكن الانقطاعات مرتبطة بانقطاعات في الإنترنت أو بحجب في دول معينة، وكان سبب التعطل غير واضح في البداية.

تجدر الإشارة إلى أن منصة "إكس"، التي كانت تُعرف سابقا باسم "تويتر"، استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك في عام 2022.