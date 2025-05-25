بسبب مضاعفات ما بعد الولادة.. وفاة أول رجل عربي "حامل"- صور

وكالات

أثار خبر وفاة شخص جزائري يُدعى أحمد الفاتح (المعروف كذلك باسم أحمد بلعيد)، موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء تفيد بوفاته إثر مضاعفات عملية ولادة.

وبحسب ما تم ما تم تداوله في فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، يُعرف الفاتح بأنه شاب جزائري يبلغ من العمر 28 عاما، أجرى عملية تحول جنسي قبل عدة سنوات، ويقيم في أوروبا حيث تزوج من رجل أعمال عربي في عام 2023.

وكانت مزاعم انتشرت أخيرا، تفيد بأنه أول رجل عربي يخوض تجربة الحمل والولادة، وقد تابع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مراحل حمله المزعوم على مدار 9 أشهر حتى إعلان ولادة ابنته "مايا" بعملية قيصرية.

ورغم انتشار العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر الفاتح ببطن منتفخ وشكل ذكوري، لم تؤكد أي جهة طبية أو علمية إمكانية حمل الرجل بيولوجيا، وهو ما جعل الخبر محل تشكيك كبير من المتخصصين والجمهور على حد سواء.

ونفت وسائل إعلام جزائرية معرفتها بالفاتح أو وجود أي سجل له في الوسط الفني الجزائري، حيث أكدت مصادر أن اسمه لم يتم ذكره في أي وسيلة إعلامية محلية أو فنية موثوقة، ما يشكك في صحة المزاعم بشأن كونه فنانا أو شخصية عامة.

وبعد أسابيع من عملية الوضع المزعومة، انتشرت أنباء غير مؤكدة حول وفاة أحمد الفاتح، إذ تشير أنباء غير مؤكدة إلى أنه تُوفي بسبب مضاعفات العملية القيصرية، غير أن هذه المزاعم لم تؤكدها أي جهة رسمية أو مصادر إعلامية جزائرية موثوقة.