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بلومبرج: روسيا تستعد لهجوم في أوكرانيا

11:18 م السبت 24 مايو 2025

الكرملين

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وكالات

قالت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر مطلعة، السبت، إن الكرملين يبدو أنه يماطل في محادثات السلام التي وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بها ويستعد لهجوم في أوكرانيا.

وأكدت المصادر، أنه إذا رفض الرئيس الأمريكي إرسال الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا فستقوم أوروبا بذلك، موضحة أن القادة الأوروبيين يسابقون الزمن لإيجاد طريقة لضمان استمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك توقعات أن تواصل واشنطن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.

وفي مارس الماضي، أوقفت الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، ما أثّر على قدرتها على استهداف القوات الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع بريطانيا من مشاركة المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع أوكرانيا، والتي تأتي مع إلغاء جميع المساعدات العسكرية الأمريكية.

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