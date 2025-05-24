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السفير الأمريكي في تركيا يلتقي الرئيس السوري في إسطنبول

11:02 م السبت 24 مايو 2025

توماس باراك السفير الأمريكي لدى تركيا

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وكالات

التقى توماس باراك، السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، بالرئيس السوري أحمد الشرع اليوم، بعد أن أصدرت إدارة ترامب أوامر ببدء تخفيف العقوبات على سوريا بعد سنوات من الحرب.

صرح باراك في بيانٍ له أن الاجتماع تاريخي وجاء بتوجيهٍ من الرئيس دونالد ترامب لتمهيد الطريق نحو السلام والازدهار في سوريا، مضيفًا أن البلدين سيعملان على وضع العقوبات "وراءنا" و"المضي قدمًا، بسرعة، بالاستثمار والتنمية، والترويج العالمي لسوريا جديدة.

ومن جانبها أعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس الشرع ووزير الخارجية التقيا المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا على هامش الزيارة لتركيا.

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توماس باراك السفير الأمريكي لدى تركيا الرئيس السوري أحمد الشرع ترامب العقوبات على سوريا
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