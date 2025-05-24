المستشفى الكويتي بخانيونس: قوات الاحتلال استهدفت 54 سيارة إسعاف بغزة

وكالات

أكد مدير المستشفى الكويتي في خان يونس الدكتور صهيب الهمص، السبت، إن 12 ألف رضيع يفتقدون إلى الحليب في غزة و14 ألف مريض يحتاجون العلاج في الخارج.

وأعلن الهمص، نفاد المكملات الغذائية وأدوية الأطفال والحوامل وكبار السن، مؤكدا أن نفاد الطعام المخصص للمرضى والطواقم الطبية ما يؤثر على قدرة الطواقم الطبية على العمل.

وطالب الهمص في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، المجتمع الدولي بوقف إراقة الدماء في غزة وإدخال المساعدات، كما دعا المنظمات الإنسانية للتحرك الفوري لتوفير الإمدادات الغذائية والدوائية.

وأشار إلى أن أعضاء الأطقم الطبية يستقبلون ذويهم في المستشفيات ويواصلون عملهم رغم الصعوبات، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 54 سيارة إسعاف في قطاع غزة.