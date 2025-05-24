وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بجهود إدارته في وقف مبادرات التنوع ومنع الأشخاص المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش، وذلك خلال خطابه الافتتاحي أمام خريجي الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، صباح اليوم.

وقال ترمب في كلمته: "لقد حرّرنا جنودنا من التدريبات السياسية المُفرّقة والمُهينة. لن تُفرض بعد الآن نظرية 'العرق النقدي' أو 'التحول الجنسي للجميع' على رجالنا ونسائنا الشجعان في الجيش، أو على أي شخص آخر في بلدنا".

وأضاف: "لن تُبنى الترقيات والتعيينات على أسس سياسية أو على الهوية، بل على أساس الجدارة. لقد عدنا إلى بلدٍ قائم على الجدارة".

وأشار تقرير ميداني إلى أن عدداً من مجموعات التقارب في ويست بوينت، من بينها جمعية المهندسين السود والنادي الثقافي اللاتيني، تم حلها نتيجة السياسات التي تبناها ترمب ضد برامج التنوع والإنصاف والإدماج. وفي أكاديميات عسكرية أخرى، تم سحب عدد من الكتب من المكتبات، بعدما اعتُبرت مخالفة لتوجيهات ترمب المناهضة لتلك البرامج.

كما تطرّق الرئيس السابق في خطابه إلى قراراته بشأن مشاركة النساء المتحولات جنسياً في الرياضات النسائية، واصفًا ذلك بأنه أمر "سخيف" و"مهين للنساء"، مؤكداً: "لن نسمح بممارسة الرجال للرياضات النسائية".