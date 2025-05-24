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أردوغان: تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا كما فعلت دائمًا

08:13 م السبت 24 مايو 2025

رجب طيب أردوغان

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وكالات

أعلنت الرئاسة التركية في بيان رسمي أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائهما في مدينة إسطنبول، مستجدات التطورات الإقليمية والدولية.

وأفاد البيان بأن أردوغان أكد للرئيس السوري أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا "كما فعلت دائمًا"، مجددًا دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وإدارتها من مركز واحد، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الوطنية.
ورحب الرئيس التركي خلال اللقاء بقرار رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا، معربًا عن دعمه الكامل لهذا التوجه، كما شدد أردوغان على أن "الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على سوريا أمر غير مقبول".

من جانبه، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره لأردوغان على دعمه الحاسم، مثمنًا الجهود التركية التي ساهمت في رفع العقوبات الدولية عن بلاده.

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رجب طيب أردوغان تركيا سوريا
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