وزير الدفاع الألماني يلمح لاحتمال عودة التجنيد الإجباري في البلاد

برلين (أ ب)

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في تصريحات نشرت اليوم السبت، إن البلاد قد تعيد التجنيد الإجباري في الخدمة العسكرية إذا أخفق نظام التطوع الجديد في تلبية أهداف التجنيد.

ووضع بيستوريوس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج" إطارا زمنيا لنموذج الخدمة العسكرية الألمانية الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الجيش الذي ينقصه العدد الكافي من الأفراد. وسيعتمد البرنامج الأولى على التطوع، لكن بيستوريوس حذر من أن هذا قد يتغير.

وأوضح: "إذا جاء وقت أصبحت فيه لدينا قدرة أكبر من التسجيلات التطوعية، سيتم اتخاذ قرار لجعل التجنيد إجباريا".

وذكر أن حكومة المستشار فريدريش ميرتس تتحرك بسرعة نحو مشروع قانون جديد للخدمة العسكرية وتأمل في أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026.

وثار الجدل في ألمانيا بشأن إعادة فرض التجنيد الإجباري في ظل ازدياد المخاوف من الاستعداد الوطني الدفاعي والتهديدات الأمنية الجديدة في أوروبا.