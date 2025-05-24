جيش الاحتلال عن استشهاد 9 أطفال بخانيونس: نحقق في تلك الادّعاءات

وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على استشهاد الأطفال الـ9 بخان يونس، السبت، أن مسيرة هاجمت ليلة أمس مشتبها بهم بمبنى قريب من قواته.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منطقة خان يونس منطقة قتال، مدّعيا أن قواته أخلتها من المدنيين قبل بدء العمليات.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه يتم التحقق حاليا بالادعاء بشأن إصابة غير متورطين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة السبت، عن وصول جثث 79 شخصا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي حصيلة لا تشمل المستشفيات في منطقة الشمال المنكوبة التي يتعذر الوصول إليها في الوقت الراهن.

ومن بين الشهداء الذين ارتقوا خلال اليوم الماضي في الهجوم العسكري الإسرائيلي المتجدد، تسعة أطفال، من أبناء طبيبة تدعى آلاء النجار، العشرة، حسبما قال زملاؤها الذين سيطر عليهم الهلع، ووزارة الصحة.

وقال رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى ناصر، أحمد الفرا، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن النجار، طبيبة أطفال في مستشفى ناصر، كانت في الخدمة في ذلك الوقت وهرعت إلى منزلها لتجد منزل عائلتها يحترق.

وأضاف الفرا أن زوج النجار أصيب بجروح خطيرة وأن طفلهما الوحيد الذي نجا من الحادث، وهو ابن يبلغ من العمر 11 عاما، كان في حالة حرجة بعد غارة يوم الجمعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتراوحت أعمار الأطفال الشهداء بين سبعة أشهر و12 عاما.

وقال خليل الدكران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لوكالة أسوشييتد برس (أ ب) إن اثنين من الأطفال ما زالا تحت الأنقاض.