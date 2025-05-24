إعلام عبري: واشنطن تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إن واشنطن لم تتنازل بمفاوضات روما عن مطلبها بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم على أرضها.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الإدارة الأمريكية عرضت اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي، فيما أكد مسؤولون أن واشنطن تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أكّد الجيش الإيراني، أنه يراقب عن كثب "جميع تحركات العدو"، متوعدًا بالرد "بشكل حاسم" على أي تهديد أو اعتداء يستهدف الأراضي الإيرانية، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة عن تصريحات رسمية.

وقال المتحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة "لن تسمح للأعداء بتنفيذ مخططاتهم الشريرة"، وإنها "مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي البلاد واستقلالها حتى آخر قطرة دم".

يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، خاصة على خلفية التصريحات المتبادلة بين طهران وخصومها الإقليميين، إلى جانب الضغوط الدولية المتصلة بالملف النووي الإيراني والعقوبات الغربية.