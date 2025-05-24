ترامب يكشف موعد الانتهاء من بناء القبة الذهبية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "دخلت العصر الذهبي"، مشيرًا إلى جهود إدارته في حماية الحدود وتعزيز الأمن القومي من خلال توسيع القدرات العسكرية وتطوير التكنولوجيا الدفاعية.

وأكد ترامب في كلمته بحفل تخرج الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت في نيويورك، أنه يفضل السلام وبناء الشراكات حتى مع الدول التي توجد خلافات معها، مشددًا في الوقت ذاته على أن الولايات المتحدة تركز على "القضاء على خصومها وأي تهديد يواجهها في أي مكان من العالم".

وأضاف أن الجيش الأمريكي خلال العقدين الماضيين تم الزج به في "معارك لم يكن لها أن تقع، واستُغل الجنود في نزاعات أيديولوجية لا تخدم المصالح الأمريكية"، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على تطوير ترسانة البلاد من الطائرات والسفن المتقدمة، إلى جانب امتلاك "أفضل الصواريخ والمسيرات في العالم".

وفيما يتعلق بموعد الانتهاء من مشروع دفاعي جديد يتمثل في "القبة الذهبية" قال ترامب إنها ستكتمل قبل نهاية ولايته، وذلك بهدف حماية الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية.

كما أشار إلى أنه أرسل الجيش الأمريكي إلى الحدود الجنوبية، مؤكدًا أن عمليات العبور غير الشرعي تراجعت بنسبة "99.99%"، في حين انتقد إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب تراجع معدلات الالتحاق بالجيش، قائلاً إن هذه النسبة عادت للارتفاع مؤخرًا إلى "مستوى غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة".