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عائلات الأسرى بغزة: نتنياهو يقودنا إلى حرب ستقتل الأسرى والجنود

06:21 م السبت 24 مايو 2025

نتنياهو

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وكالات

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوضح هذا الأسبوع أنه يتجه لتوسيع الحرب بدل صفقة تعيد الأسرى.

وأشارت عائلات الأسرى، إلى أن نتنياهو أعلن أنه يريد دفن الأسرى في الأنفاق بتوسيع العملية العسكرية، كما يريد تعيين رئيس جديد للشاباك غير معني بإعادتهم.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن هذه الحرب تخدم نتنياهو وشركاءه المنفصلين عن المجتمع، مضيفة "نتنياهو يجرنا إلى كارثة ويقودنا إلى حرب ستقتل الأسرى ومزيدا من الجنود".

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب، مؤكدة أنه يجب إنهاء الحرب وإعادة الأسرة بصفقة وإسرائيل يمكنها مواجهة أي تهديد.

وشددت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، على أنها لن نقبل تعيين نتنياهو لرئيس للشاباك يريد حربا أبدية والتضحية بالأسرى.

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