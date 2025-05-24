إعلان

ترامب: جيشنا هو الأعظم في العالم والروس سرقوا منا فكرة الصواريخ

06:07 م السبت 24 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي بات "أعظم وأقوى جيش عرفه العالم"، مشددًا على أنه أعاد بناءه خلال فترة رئاسته "كما لم يحدث من قبل"، ليصبح أقوى جيش في التاريخ.

وأضاف ترامب خلال إلقاء خطاب التخرج في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت في نيويورك: "إذا تعرضنا أو تعرض حلفاؤنا لأي تهديد أو هجوم، فسيسحق جيشنا خصومنا بقوة مدمرة"، محذرًا من التهديدات الخارجية وأهمية الاستعداد الكامل لمواجهتها.

واتهم ترامب دولًا حليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ"نهب" الولايات المتحدة تجاريًا، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح باستغلالها بعد الآن، كما اتهم روسيا بسرقة أفكار صواريخ باليستية أمريكية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وفي ما يخص تطورات الحروب الحديثة، شدد ترامب على ضرورة دراسة أساليب القتال الجديدة، لافتًا إلى أن الطائرات المسيّرة "غيرت طرق خوض المعارك"، ما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات الدفاع والهجوم العسكري.

ويأتي خطاب ترامب بعد توجيهات منه لوزير الدفاع بيت هيجسيث ببذل جهود واسعة لتمشيط الأكاديميات العسكرية في البلاد بحثا عن الدورات والنوادي والكتب التي تعتبر غير مناسبة بموجب مبادرات الإدارة المناهضة للتنوع والإنصاف والشمول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الجيش الأمريكي روسيا فكرة الصواريخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

- مجدي الجلاد ضيف أول حلقتين من برنامج "الطريق إلى البرلمان"
الأحد المقبل.. مصراوي يٌطلق برنامج "الطريق إلى البرلمان"
- بيراميدز يتعادل مع صن داونز في الدقائق الاخيرة بنهائي دوري أبطال أفريقيا