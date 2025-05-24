ترامب: جيشنا هو الأعظم في العالم والروس سرقوا منا فكرة الصواريخ

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي بات "أعظم وأقوى جيش عرفه العالم"، مشددًا على أنه أعاد بناءه خلال فترة رئاسته "كما لم يحدث من قبل"، ليصبح أقوى جيش في التاريخ.



وأضاف ترامب خلال إلقاء خطاب التخرج في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت في نيويورك: "إذا تعرضنا أو تعرض حلفاؤنا لأي تهديد أو هجوم، فسيسحق جيشنا خصومنا بقوة مدمرة"، محذرًا من التهديدات الخارجية وأهمية الاستعداد الكامل لمواجهتها.



واتهم ترامب دولًا حليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ"نهب" الولايات المتحدة تجاريًا، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح باستغلالها بعد الآن، كما اتهم روسيا بسرقة أفكار صواريخ باليستية أمريكية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما.



وفي ما يخص تطورات الحروب الحديثة، شدد ترامب على ضرورة دراسة أساليب القتال الجديدة، لافتًا إلى أن الطائرات المسيّرة "غيرت طرق خوض المعارك"، ما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات الدفاع والهجوم العسكري.

ويأتي خطاب ترامب بعد توجيهات منه لوزير الدفاع بيت هيجسيث ببذل جهود واسعة لتمشيط الأكاديميات العسكرية في البلاد بحثا عن الدورات والنوادي والكتب التي تعتبر غير مناسبة بموجب مبادرات الإدارة المناهضة للتنوع والإنصاف والشمول.