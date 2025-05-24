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أكسيوس: تحركات دبلوماسية تقرّب اتفاق السلام بين موسكو وكييف

05:14 م السبت 24 مايو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

نقلت شبكة "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات قريبًا من اتخاذ خطوات ملموسة نحو التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، في تطور قد يغيّر مسار الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

وأوضح المسؤولون أن الجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعبت دورًا حاسمًا في دفع بوتين نحو إعداد مذكرة سلام، وهو ما كان يرفضه في السابق.

في المقابل، نقلت الشبكة نفسها عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إنهم لا يملكون أي معلومات بشأن موعد أو مكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات مع الجانب الروسي، ما يشير إلى استمرار الغموض حول تفاصيل التحركات المرتقبة.

وتأتي تلك التحركات الدبلوماسية في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية لإيجاد مخرج سلمي للنزاع المستمر منذ فبراير 2022، وسط تصعيد ميداني مستمر وتدهور في الأوضاع الإنسانية على جانبي الجبهة الروسية والأوكرانية.

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موسكو كييف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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