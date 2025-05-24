جيش الاحتلال يحاصر مستشفى العودة بشمال غزة ويستهدف سيارات الإسعاف

غزة - (د ب أ)

أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت منذ عدة أيام طوقا محكما حول مستشفى العودة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، وسط تقارير عن قصف متكرر لمحيط المنشأة الصحية.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمد صالحة، في تصريحات صحفية إن المستشفى يتعرض منذ أيام لهجمات إسرائيلية، مضيفا أن قذائف سقطت بالقرب من المبنى، مما أدى إلى تطاير الشظايا في المنطقة المجاورة.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف سيارات الإسعاف أثناء محاولتها نقل المرضى والمصابين إلى المستشفى، مما يعوق بشكل كبير عمليات الإغاثة والرعاية الطبية.

وأشار صالحة إلى أن الحصار المفروض على المستشفى جعل من شبه المستحيل إيصال المصابين أو المغادرة لتلقي العلاج في مواقع أخرى، مضيفا أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف شديدة الخطورة.

تأتي هذه التطورات في سياق العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي اندلعت عقب هجوم مفاجئ شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن عدد الضحايا تجاوز 175 ألفا بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها.

وتواجه المرافق الطبية في غزة ضغوطا غير مسبوقة، حيث خرج العديد منها عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر أو نقص الوقود والإمدادات.

وتتهم منظمات دولية، من بينها منظمة الصحة العالمية، جميع أطراف النزاع بعدم احترام حرمة المرافق الصحية وضرورة حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني.