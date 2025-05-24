طبيبة فلسطينية تُفجع بوصول جثامين 9 من أطفالها إثر غارة إسرائيلية

بي بي سي

فُجعت طبيبة الأطفال الفلسطينية، آلاء النجار، بوصول جثامين تسعة من أطفالها إلى مجمع ناصر الطبي الذي تعمل فيه بقطاع غزة، أمس الجمعة، بعد أن قضوا حرقًا إثر غارة جوية إسرائيلية على منزلها في منطقة قيزان النجار جنوبي محافظة خان يونس.

وقالت فرق الدفاع المدني في غزة، إن القصف أدى إلى تدمير منزل العائلة بالكامل واندلاع حريق هائل، في حين تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين 9 شهداء، بينهم 8 أطفال متفحمين بالكامل، بينما أُصيب زوجها الطبيب حمدي النجار بجروح خطيرة.

وقد تواصلت شبكة "بي بي سي" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي للتعليق ولم تحصل على رد.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة، منير البرش، في منشور له عبر منصة "إكس"، أن الدكتورة آلاء اختصاصية أطفال في مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي، قائلًا: " لديها عشرة أبناء، أكبرهم لم يتجاوز 12 عامًا. خرجت مع زوجها الدكتور حمدي النجار ليوصلها إلى عملها، وبعد دقائق فقط من عودته، سقط صاروخ على منزلهم. استُشهد تسعة من أطفالهما". وبقي طفل وحيد مصاب وزوجها الدكتور حمدي الذي يرقد الآن في العناية المركزة.

وأضاف: "هذا ما يعيشه كوادرنا الطبية في قطاع غزة؛ الكلمات لا تكفي لوصف الألم. في غزة، لا يُستهدف الكادر الطبي فحسب، بل يُمعن الاحتلال الإسرائيلي في الإجرام، ويستهدف عائلات بأكملها".

كما قدم مجمع ناصر الطبي العزاء للطبيبة النجار عبر منصة "فيسبوك" ونشر قائمة بأسماء أطفالها الذين فقدتهم، وهم: يحيى حمدي النجار، ركان حمدي النجار، رسلان حمدي النجار، جبران حمدي النجار، إيف حمدي النجار، ريفان حمدي النجار، وسيدين حمدي النجار.