عطل عالمي يصيب منصة "إكس" ويؤثر على آلاف المستخدمين

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بحدوث عطل فني واسع النطاق في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مما أدى إلى توقف الخدمة لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أكثر من 25,000 مستخدم في الولايات المتحدة أبلغوا عن مشكلات في الوصول إلى المنصة، وفقًا لبيانات موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع الأعطال.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن العطل نجم عن خلل في أحد مراكز البيانات التابعة للمنصة، مما أثر على وظائف أساسية مثل تسجيل الدخول، وإرسال الرسائل، وتحديث الجداول الزمنية.

وحتى الآن، لم تصدر شركة "إكس" بيانًا رسميًا يوضح أسباب العطل أو يحدد موعدًا لاستعادة الخدمة بشكل كامل.





