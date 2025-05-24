وكالات

أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بأن أطنان المساعدات تتعرض للتلف نتيجة منع إدخالها القطاع بينما يعاني سكانه المجاعة.

وقال المكتب الحكومي، إن الاحتلال الإسرائيلي يروج لرواية تزعم سماحه بإدخال مساعدات بينما نحو 100 شاحنة فقط دخلت القطاع.

وأكد أن الاحتلال يعطل أكثر من 90% من مخابز القطاع ما يعكس سياسة هندسة التجويع التي ينتهجها، مضيفًا "الاحتلال يجبر قوافل المساعدات على سلوك طرق خطرة تسهل تعرضها لسطو مجموعات مسلحة".

ومن جانبه، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، بأن من بين نحو 400 شاحنة سمح لها بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لم يتم جمع إمدادات سوى من 115 شاحنة فقط.

واعتبر جوتيريش، أن جميع المساعدات التي سُمِحَ بدخولها حتى الآن لا تمثل سوى القليل في وقت يتطلب فيه الوضع تدفقًا هائلًا من المساعدات.

وأمس الجمعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 107 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى تحمل دقيقًا وغذاء ومعدات طبية وأدوية دخلت قطاع غزة يوم الخميس، وذلك لأول مرة بعد شهرين ونصف من منع دخول المساعدات.