أردوغان يلتقي الشرع في إسطنبول

وكالات

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، نظيره السوري أحمد الشرع في مدينة إسطنبول، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية.

ومن جانبها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أن الشرع وصل إلى تركيا على رأس وفد حكومي، والتقى أردوغان.

وقالت الوكالة، إن الوفد الذي يرافق الرئيس السوري يضم وزيريْ الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقيا نظراءهما لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.