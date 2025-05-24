زيلينسكي يعلن استعادة 307 من الأسرى العسكريين ضمن صفقة تبادل مع روسيا

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، استعادة 307 من الأسرى العسكريين الأوكرانيين ضمن المرحلة الثانية من تبادل ألف أسير مع روسيا وفقًا لاتفاق تركيا.

وقال زيلينسكي: "استعدنا 697 أسير من روسيا حتى الآن ونتوقع استمرار عملية تبادل الأسرى غدًا"،

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، استعادة 307 من الأسرى العسكريين الروس مقابل العدد نفسه من الأسرى الأوكرانيين، مشيرة إلى أن عملية تبادل الأسرى واسعة النطاق مع الجانب الأوكراني ستتواصل خلال الأيام القادمة.

وسلّمت كل من روسيا وأوكرانيا، أمس الجمعة، 270 جنديًا و120 مدنيًا من الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا، في إطار الاتفاق الوحيد الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات مباشرة في مدينة إسطنبول التركية قبل أسبوع.

واتفقت موسكو وكييف على تبادل 1000 سجين، وأكدا إجراء المزيد من عمليات التبادل في الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجمعة، اكتمال عملية ضخمة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها: "أُنجزت للتو عملية تبادل أسرى كبرى بين روسيا وأوكرانيا، وستدخل حيز التنفيذ قريبًا. تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟".