وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها

بيروت- (د ب أ)

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار السبت، أن "الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها".

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن الوزير الحجار قوله، خلال تفقده سير العملية الانتخابية في بلدة شبعا بجنوب البلاد، إن " كل الإتصالات الدبلوماسية مطمئنة ونحن متمسكون بسيادة الدولة الحاضرة إلى جانب الشعب".

وأضاف: "الإعمار بدأ وبالنفوس قبل الحجر ورغم الإمكانات الضئيلة إلا أن إرادة الشعب أقوى".

وتابع الوزير الحجار قائلا "أهل شبعا الصامدين، اليوم ينهضون بمدينتهم وأنهم حاضرون لتجديد العمل البلدي".

وانطلقت صباح اليوم المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وسط تدابير أمنية مشددة، للجيش وقوى الأمن الداخلي.