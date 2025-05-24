هامبورج- (د ب أ)

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، أنه تم إيقاف هجوم الطعن الذي وقع مساء أمس الجمعة في محطة القطار المركزية بمدينة هامبورج بفضل تدخل شجاع من قبل اثنين من المارة.

وقالت الشرطة: "بفضل التدخل السريع للغاية من قبل اثنين من المارة الذين كانوا على الرصيف تم إيقاف الهجوم".

وذكرت الشرطة أن أفرادها تمكنوا من إلقاء القبض بسرعة على المرأة الألمانية /39 عاما/ المشتبه في ارتكابها الجريمة.

وبحسب بيانات سابقة، تشتبه السلطات في أن المرأة تعاني من اضطراب نفسي. وأصيب 18 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 و85 عاما في هجوم الطعن الذي وقع على أحد أرصفة المحطة، وكان من بينهم أربعة في حالة خطيرة، إلا أن الشرطة أعلنت اليوم أن جميع المصابين الآن في حالة مستقرة.

ولا ترى الشرطة حتى الآن أي دليل على وجود دوافع سياسية وراء الهجوم. وقالت الشرطة اليوم: "بل إن هناك الآن أدلة ملموسة للغاية على إصابة المشتبه بها بمرض نفسي".

ووفقا للبيانات، لا يوجد حتى الآن دليل على أن المشتبه بها كانت تحت تأثير مواد مُسكرة مثل الكحول أو المخدرات.

وأشارت الشرطة إلى أن المسار الدقيق للأحداث لا يزال قيد إعادة البناء. ومن المقرر أن تمثل المرأة أمام قاضي التحقيقات اليوم للبت فيما إذا كان سيُجرى إيداعها السجن على ذمة التحقيق.





